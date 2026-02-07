Pakistan Isis rivendica l' attentato suicida nella capitale | 31 morti

Un attentato suicida ha colpito una moschea a Islamabad, causando la morte di almeno 31 persone e ferendone 169. Lo Stato Islamico ha rivendicato l’attacco, portando ancora una volta la tensione nella capitale pakistana. La polizia sta cercando di ricostruire cosa sia successo e di trovare i responsabili.

AGI - Lo Stato Islamico ha rivendicato la responsabilità di un attentato suicida in una moschea nella capitale pakistana Islamabad, che ha ucciso almeno 31 persone e ne ha ferite 169, ha riferito venerdì il SITE Intelligence Group. "Raggiunta la porta interna del tempio, l'uomo in cerca di martirio ha fatto esplodere il suo giubbotto esplosivo in mezzo alla congregazione sciita, causando un gran numero di morti e feriti", ha dichiarato l'ISIS, secondo l'organizzazione che monitora i gruppi jihadisti. L'esplosione ha colpito i fedeli mentre stavano svolgendo la preghiera del venerdì all'interno dell'imambara (un sito che a differenza di una moschea vera e propria ospita soprattutto cerimonie di lutto o preghiere comunitarie). 🔗 Leggi su Agi.it

