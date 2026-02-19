Il 8 marzo, la Giornata internazionale della donna, nasce come occasione di protesta e non di festa, per rivendicare diritti fondamentali. Quest’anno, le manifestazioni si svolgono in molte città italiane, con centinaia di partecipanti che chiedono parità e sicurezza. La giornata si concentra su temi come la violenza di genere e la libertà riproduttiva, coinvolgendo anche associazioni e gruppi femminili. La partecipazione femminile si fa sentire forte, mentre si ricorda che questa data rappresenta una lotta quotidiana per i diritti di tutte.

Non chiamatela festa, perché è una giornata di lotta. L’ 8 marzo di ogni anno ricorre la Giornata internazionale della donna, una giornata di cortei, manifestazioni e azioni per l’emancipazione delle donne nel mondo, la parità di genere e tutte le rivendicazioni di cui il femminismo da sempre si fa portavoce (tra cui libertà riproduttiva, contrasto alle violenze di genere fisiche, psicologiche ed economiche). Questa Giornata nasce negli Stati Uniti nel 1909, sebbene sia prodromi a essa la II Internazionale socialista e le lotte del protofemminismo in nazioni come Germania, Russia, Regno Unito. In particolare, nelle prime Giornate, al centro ci fu il diritto di voto, ovvero l’ottenimento di un suffragio universale che non fosse solo maschile. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

© Robadadonne.it - Giornata internazionale della donna: 9 cose da sapere per celebrare l’8 Marzo

8 Marzo: un calendario di eventi in occasione della giornata internazionale della donnaIl Comune di Arezzo organizza una serie di eventi per l’8 marzo, giornata internazionale della donna, per celebrare e promuovere i diritti femminili.

Leggi anche: Il giorno della Manovra, rincari in arrivo, la donna (senza nome) trovata morta seminuda e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.