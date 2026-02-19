ATP Rio 2026 Tabilo elimina Passaro Si ritira Francisco Cerundolo ai quarti Kopriva
Alejandro Tabilo ha eliminato Francesco Passaro all’ATP di Rio de Janeiro, causando l’eliminazione del italiano dal torneo. Dopo una battaglia di oltre due ore, Tabilo ha vinto in rimonta, con il punteggio di 4-6 7-6 6-2. Nel frattempo, Francisco Cerundolo si è ritirato prima di affrontare i quarti, lasciando il suo posto ai avversari. I quarti di finale si stanno delineando, con i match ancora da giocare tra i migliori tennisti del circuito. La competizione prosegue a Rio, attirando l’attenzione di appassionati e tifosi.
Si sono delineati i primi quarti di finale dell’ ATP 500 di Rio de Janeiro. Tra i migliori otto non ci sarà Francesco Passaro, che è stato sconfitto in rimonta dal cileno Alejandro Tabilo con il punteggio di 4-6 7-6 6-2 dopo due ore e diciotto minuti di gioco. All’Italia resta dunque Matteo Berrettini, che al secondo turno se la vedrà con il serbo Dusan Lajovic. Tabilo affronterà ora nei quarti di finale l’argentino Thiago Agustin Tirante, che è uscito vittorioso a sorpresa dal derby argentino contro Francisco Cerundolo. Quest’ultimo, però, si è dovuto ritirare per un infortunio alla schiena nel corso del secondo set, ma con il punteggio che vedeva Tirante agevolmente al comando per 6-2 3-1. 🔗 Leggi su Oasport.it
