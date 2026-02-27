ATP Dubai 2026 Medvedev sfiderà Griekspoor per il titolo

Domani si disputerà la finale dell’ATP Dubai 2026, con Medvedev e Griekspoor pronti a sfidarsi per il titolo. I due tennisti hanno superato le rispettive semifinali e si contenderanno il trofeo nell’ultimo match della manifestazione. La sfida si svolgerà sul campo principale, con pubblico e media pronti a seguire ogni scambio.

È il momento di decidere i due giocatori che, nell'ultimo atto in programma domani, si giocheranno la vittoria. Le semifinali del torneo ATP di Dubai promuovono all'ultimo atto un solidissimo Daniil Medvedev, testa di serie numero tre, e il sorprendente olandese Tallon Griekspoor, capace di gestire in maniera egregia anche un problema fisico evidente. Daniil Medvedev, autore di una prova maiuscola al servizio, doma il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero uno, 6-4 6-2 in un'ora e ventiquattro minuti. La partita si sviluppa sui binari dell'assoluto equilibrio e nel rispetto dei turni di battuta senza che nessuno dei due contendenti conceda palle break.