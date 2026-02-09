Mattia Bellucci saluta subito il torneo di Dallas. Al primo turno, il tennista italiano non riesce a passare oltre Brandon Nakashima e lascia la competizione già nelle prime battute.

Nell’incontro di primo turno del torneo ATP di Dallas Mattia Bellucci non supera l’ostacolo Brandon Nakashima. Il giocatore americano batte il tennista italiano 6-3 6-4 in un’ora e nove minuti e accede così agli ottavi di finale, turno in cui sfiderà il vincente della sfida tra i connazionali Taylor Fritz, testa di serie numero uno, e Marcos Giron. Il padrone di casa difende a zero il turno di battuta inaugurale. L’italiano replica per l’immediato 1-1 dopo aver rimontato da 0-30. Il duello prosegue nel rispetto del servizio dei due contendenti fino al sesto gioco quando lo statunitense, con il diritto, firma il break del 4-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Dallas 2026, Bellucci non supera l’ostacolo Nakashima ed esce al primo turno

Questa mattina è stato svelato il tabellone del torneo ATP 500 di Dallas, in programma tra qualche settimana.

Luca Nardi supera Basilashvili e vola agli ottavi di finale al torneo ATP di Montpellier.

ATP Dallas 2026, Bellucci ko in due set: troppo solido NakashimaNiente da fare per Mattia Bellucci, sconfitto al primo turno dell’ATP 500 di Dallas 2026 da Brandon Nakashima. 6-3 6-4 il punteggio in favore dello statunitense, che ha disputato un match estremamente ... spaziotennis.com

