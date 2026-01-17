LIVE Atletica Memorial Giovannini 2026 in DIRETTA | Berardo firma il record italiano U18 sui 200

Segui in tempo reale il Memorial Giovannini 2026, un evento di atletica che mette in luce i giovani talenti italiani. In questa diretta, potrai conoscere i risultati aggiornati e le performance più recenti, tra cui il record italiano U18 sui 200 metri di Berardo. Restate con noi per aggiornamenti continui e approfondimenti sull’evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:41 I risultati della prima serie dei 200 donne 1 Ayomide Temilade Folorunso ITA 23.92 2 Margherita Castellani ITA +0.04 3 Giorgia Castiglione ITA +1.32 17:39 Ayomide Folorunso vince la prima dei 200 femminili. 17:37 I risultati della seconda serie dei 200 maschili 1 Matteo Berardo ITA 21.51 2 Andrej Skocir SLO 21.51 3 Paolo Messina ITA 21.67 4 Paolo Langiulli ITA 21.97 17:35 Berardo s’impone con 21.51 e stabilisce il nuovo record italiano Under 18. 17:33 Matteo Berardo s’impone nella seconda serie dei 200 maschili con un poderoso rettilineo finale. 17:31 I risultati della prima serie dei 200 maschili 1 Damiano Dentato ITA 20. 🔗 Leggi su Oasport.it

