LIVE Atletica Memorial Giovannini 2026 in DIRETTA | Berardo firma il record italiano U18 sui 200
Segui in tempo reale il Memorial Giovannini 2026, un evento di atletica che mette in luce i giovani talenti italiani. In questa diretta, potrai conoscere i risultati aggiornati e le performance più recenti, tra cui il record italiano U18 sui 200 metri di Berardo. Restate con noi per aggiornamenti continui e approfondimenti sull’evento.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:41 I risultati della prima serie dei 200 donne 1 Ayomide Temilade Folorunso ITA 23.92 2 Margherita Castellani ITA +0.04 3 Giorgia Castiglione ITA +1.32 17:39 Ayomide Folorunso vince la prima dei 200 femminili. 17:37 I risultati della seconda serie dei 200 maschili 1 Matteo Berardo ITA 21.51 2 Andrej Skocir SLO 21.51 3 Paolo Messina ITA 21.67 4 Paolo Langiulli ITA 21.97 17:35 Berardo s’impone con 21.51 e stabilisce il nuovo record italiano Under 18. 17:33 Matteo Berardo s’impone nella seconda serie dei 200 maschili con un poderoso rettilineo finale. 17:31 I risultati della prima serie dei 200 maschili 1 Damiano Dentato ITA 20. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Atletica, Matteo Berardo brilla anche sui 200 metri e avvicina il record italiano U18
Leggi anche: LIVE Atletica, Memorial Giovannini 2026 in DIRETTA: Larissa Iapichino al debutto stagionale
Atletica oggi, Memorial Giovannini 2026: orari, tv, streaming, chi parteciperà; Memorial Giovannini per un pomeriggio show; LIVE Atletica, Memorial Giovannini 2026 in DIRETTA: Larissa Iapichino alla prima gara dell’anno; Dove vedere in tv Larissa Iapichino, Memorial Giovannini 2026: orario, programma, streaming.
LIVE Atletica, Memorial Giovannini 2026 in DIRETTA: Larissa Iapichino alla prima gara dell’anno - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Memorial Giovannini 2026, meeting internazionale ... oasport.it
Atletica oggi, Memorial Giovannini 2026: orari, tv, streaming, chi parteciperà - Larissa Iapichino sarà una delle osservate speciali in occasione del Memorial Alessio Giovannini 2026, meeting giunto alla quinta edizione che si disputa ... oasport.it
LIVE Iapichino, che esordio: 6,93 ad Ancona - L’azzurra comincia con 6,93 nel Memorial Alessio Giovannini, a soli quattro centimetri dal personale in sala. fidal.it
Atletica: Memorial Giovannini, sabato pomeriggio show ad Ancona - facebook.com facebook
Atletica, Larissa Iapichino debutta al Memorial Giovannini. Italiani di punta impreziosiscono l’evento - x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.