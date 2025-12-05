Mondiali 2026 oggi sorteggio con possibili avversarie Italia – La diretta

(Adnkronos) – Oggi, venerdì 5 dicembre, prendono forma i Mondiali di calcio 2026. A Washington, negli Stati Uniti, verranno definiti i gironi del torneo, che si giocherà in estate tra Usa, Messico e Canada. Le 42 squadre già certe della qualificazione e le 6 squadre che a marzo verranno fuori dagli spareggi (che interessano anche . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

