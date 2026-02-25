Atalanta-Borussia Dortmund highlights | rimonta pazzesca della Dea!

L'Atalanta compie una vera e propria impresa e si qualifica agli ottavi di finale di Champions League, eliminando il Borussia Dortmund. Dopo il 2-0 dell'andata in Germania, la Dea rifila ai tedeschi un 4-1 che consente alla squadra di Palladino di passare il turno. In meno di un'ora i bergamaschi vanno sul 3-0 con le reti di Scamacca, Zappacosta e Pasalic, prima di subire il gol di Adeyemi che manderebbe la sfida ai supplementari. Al 98', però, arriva la firma di Samardzic che è glaciale dal dischetto e mette il sigillo sulla qualificazione. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

