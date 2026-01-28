Pronostici di oggi 28 gennaio | ultima giornata di Champions League solo Arsenal e Bayern aritmeticamente certe di andare agli ottavi di finale

Oggi si chiude la fase a gironi della Champions League. Solo Arsenal e Bayern sono certe di passare agli ottavi, mentre le altre italiane come Inter, Napoli, Juventus e Atalanta devono ancora giocarsi le loro chances. La giornata sarà decisiva per capire chi riuscirà a qualificarsi e chi invece dovrà già pensare alla prossima stagione.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 28 gennaio. Inter, Napoli, Juventus e Atalanta in campo in turno decisivo nel quale le certezze sono poche. Arsenal e Bayern sono già sicure di giocare gli ottavi di finale, ma anche il Liverpool ci è molto vicino, così come Real Madrid e Barcellona. PSG non scontato.

