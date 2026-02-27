Champions League agli ottavi Bayern Monaco-Atalanta | i sorteggi

L’urna di Nyon ha stabilito gli ottavi di finale della Champions League, con Bayern Monaco e Atalanta che si affronteranno in uno dei match più attesi. La fase a eliminazione diretta vedrà anche altri incontri di grande rilievo tra le migliori squadre d’Europa, secondo quanto deciso dai sorteggi ufficiali. Le gare si disputeranno nelle prossime settimane, secondo il calendario stabilito dall’organizzazione.

(Adnkronos) – L’urna di Nyon ha definito gli accoppiamenti degli ottavi di Uefa Champions League, con un tabellone ricco di sfide di altissimo livello. Per l’Atalanta il destino si chiama FC Bayern Monaco. Un accoppiamento di grande prestigio per la Dea, che dopo il passaggio del turno si ritrova davanti uno dei club più titolati d’Europa. La doppia sfida degli ottavi, in programma a marzo, metterà alla prova ambizioni e maturità europea dei nerazzurri. Atalanta – FC Bayern Munich Arsenal – Real Madrid Inter – Atlético Madrid Paris Saint-Germain – Manchester City Barcelona – Borussia Dortmund Liverpool – Juventus Chelsea – RB Leipzig Napoli – Benfica —sportwebinfo@adnkronos. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Champions League, l’Atalanta pesca il Bayern Monaco. Supersfida Real Madrid-Manchester City agli ottavi – I sorteggi

Champions League, l’Atalanta sfida il Bayern Monaco agli ottavi dopo i sorteggi: tabellone e date fino alla finaleTra il 1011 marzo (andata) e il 1718 marzo (ritorno) si saprà se l'Italia potrà ancora contare sulla 'dea' per aggiungere punti alla classifica del...

RANKING UEFA Champions League teams after the League Phase!

Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: Sorteggio ottavi di finale Champions League: possibili avversarie e bilancio nei confronti diretti; Previsioni Opta: 2 italiane su 3 agli ottavi di Champions; Champions League: impresa Atalanta, rimonta il Dortmund e va agli ottavi; Chi va agli ottavi? Chi è eliminato? I verdetti dei playoff: Italia appesa all'Atalanta.

Sorteggi Champions, Europa League e Conference: avversarie delle italiane agli ottaviLeggi su Sky TG24 l'articolo Sorteggi Champions, Europa League e Conference: avversarie delle italiane agli ottavi ... tg24.sky.it

Champions league: Atalanta-Bayern agli ottavi, sfida di ferro. Inter, quanti rimpiantiL'urna di Nyon ha scelto gli ottavi di finale della Champions League: per l'Atalanta ecco il Bayern Monaco. Rimpianti Inter mentre Roma, Bologna e Fiorentina hanno disegnato il cammino in Europa e Con ... panorama.it

#ChampionsLeague, il tabellone dagli ottavi fino alla finale x.com

Definiti gli ottavi di Champions League - facebook.com facebook