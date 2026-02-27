Champions League Atalanta contro il Bayern Monaco agli ottavi

L'Atalanta affronterà il Bayern Monaco agli ottavi di Champions League. La partita di andata si giocherà tra il 10 e il 11 marzo alla New Balance Arena, mentre il ritorno è previsto tra il 17 e il 18 marzo in Germania. In caso di qualificazione, l'Atalanta potrebbe incontrare ai quarti di finale il vincitore tra Manchester City e Real Madrid.

Andata alla New Balance Arena il 10 o 11 marzo, ritorno in Germania il 17 o 18. In caso di qualificazione, possibile incrocio ai quarti con Manchester City o Real Madrid. L'Atalanta conosce il suo destino negli ottavi di finale di UEFA Champions League: sarà il Bayern Monaco l'avversaria della formazione bergamasca nella doppia sfida in programma a marzo.