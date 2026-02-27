Ast sul blocco del concorso per autisti Filt Cgil e Nidil a muso duro

Sul blocco del concorso pubblico per l’assunzione di 73 autisti, la Filt Cgil e il Nidil hanno espresso dure critiche, evidenziando la presenza di una forte opposizione da parte di alcune sigle sindacali e di rappresentanti politici. La situazione ha suscitato forti tensioni tra le parti coinvolte, con proteste e dichiarazioni ufficiali che denunciano una mancanza di responsabilità.

"Sul concorso pubblico per assumere 73 autisti all'Ast si sta registrando una inaccettabile irresponsabilità politica e di alcune sigle sindacali. Il blocco del concorso è pura demagogia sulla pelle di lavoratori che da tempo attendono risposte. Si faccia chiarezza, assumendo posizioni coerenti.