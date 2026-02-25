Il concorso per assumere autisti all' Ast il presidente | Pronti a recepire eventuali indicazioni del governo

Il presidente dell'Ast, Luigi Genovese, interviene dopo la determinazione della quarta commissione dell'Ars in merito alla procedura di selezione per gli autisti. "Qualora il governo, nell'esercizio delle proprie prerogative di direzione e coordinamento, dovesse formalmente indicare una diversa soluzione, anche attraverso un intervento normativo volto alla stabilizzazione, il Consiglio di amministrazione sarà pronto a procedere alla revoca dell'avviso e a dare immediata esecuzione al nuovo indirizzo", dice. Entrando nel merito, Genovese ricorda che "il Piano di risanamento approvato dalla Regione prevede 'la graduale interruzione del ricorso al lavoro interinale per circa 137 risorse tra il 2025 e il 2026, di cui circa 91 saranno assorbiti da parte della Società tramite concorsi in sostituzione dei pensionamenti fisiologicamente previsti a valere del personale di esercizio'. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

