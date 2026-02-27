Assorbimento del superminimo Fit-Cisl batte Amazon in tribunale | Una vittoria netta che restituisce dignità

In un procedimento legale recente, il sindacato Fit-Cisl ha ottenuto una sentenza favorevole contro Amazon riguardo all’assorbimento del superminimo. La decisione giudiziaria riconosce i diritti dei lavoratori del centro logistico di Castelsangiovanni, affermando che la vittoria rappresenta una conquista importante per la tutela delle condizioni contrattuali. La sentenza viene interpretata come un risultato netto a favore dei dipendenti coinvolti.

Salvatore Buono, segretario Fit-Cisl Piacenza: «Questa sentenza ci riempie di orgoglio e conferma la lungimiranza della nostra strategia» «Una vittoria netta, che restituisce dignità, chiarezza e diritti alle lavoratrici e ai lavoratori del polo logistico Amazon di Castelsangiovanni. Il 26 gennaio il Tribunale di Milano si è espresso in primo grado accogliendo integralmente le ragioni di Fit-Cisl nella vertenza pilota promossa contro l'azienda. Si tratta di un traguardo di rilievo: è a tutti gli effetti la prima sentenza ad essere pronunciata che stabilisce l'illegittimità dell'assorbimento del superminimo operato dall'azienda nel gennaio 2025, in occasione degli aumenti previsti dal Ccnl Logistica». 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

