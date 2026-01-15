Crisi Amt e bus che saltano le corse Fit Cisl | Ogni giorno una media di cento mezzi fermi

La crisi di Amt ha portato a frequenti disservizi nel trasporto pubblico, con una media di circa cento autobus fermi ogni giorno, secondo il sindacato Fit Cisl Liguria. La situazione evidenzia le difficoltà gestionali e le ripercussioni sulla mobilità cittadina, in un contesto di tensioni tra le istituzioni e le rappresentanze dei lavoratori. La problematica richiede attenzione e interventi mirati per garantire servizi più affidabili e sostenibili.

Dopo il botta e risposta tra l'ex vicesindaco reggente Pietro Piciocchi e l'attuale vicesindaco Alessandro Terrile sulla crisi di Amt, arriva anche l'allarme lanciato dal sindacato Fit Cisl Liguria attraverso il segretario regionale Antonio Vella, che denuncia: “La carenza di autobus ha raggiunto. 🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

