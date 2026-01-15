Crisi Amt e bus che saltano le corse Fit Cisl | Ogni giorno una media di cento mezzi fermi

La crisi di Amt ha portato a frequenti disservizi nel trasporto pubblico, con una media di circa cento autobus fermi ogni giorno, secondo il sindacato Fit Cisl Liguria. La situazione evidenzia le difficoltà gestionali e le ripercussioni sulla mobilità cittadina, in un contesto di tensioni tra le istituzioni e le rappresentanze dei lavoratori. La problematica richiede attenzione e interventi mirati per garantire servizi più affidabili e sostenibili.

Corse dei bus che saltano, Piciocchi chiede una commissione: "Con noi gli autobus andavano" - L'ex vicesindaco reggente punta il dito sull'amministrazione Salis: "La nuova giunta non può continuare a dire che era colpa di quelli che c'erano prima, buchi e quello che volete, ma fino a prova con ... genovatoday.it

Crisi Amt, via libera del tribunale di Genova alle misure anti-fallimento - Genova – Regalo di Natale per Amt: Chiara Monteleone, giudice del tribunale civile di Genova, ha confermato le misure protettive che mettono l'azienda al riparo da azioni dei creditori per 120 giorni. ilsecoloxix.it

A Natale molti bambini piccoli vivono più crisi del solito… Il motivo Il loro sistema nervoso sta lavorando senza pause! Le loro routine spesso saltano, gli stimoli aumentano, i pasti arrivano tardi e diversamente, il sonno si accorcia e le emozioni (eccitazione, fr facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.