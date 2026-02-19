Amazon Italia la Fit Cisl attacca il sito di San Salvo | Relazioni non proprio industriali

Amazon Italia è nel mirino della Fit Cisl, che denuncia tensioni nel sito di San Salvo. La causa è un disallineamento tra le relazioni industriali adottate nello stabilimento e le politiche seguite negli altri centri. La sigla sindacale segnala che, nel sito di viale Germania, i rapporti con i lavoratori risultano meno strutturati e più complicati. La situazione ha già generato malumori tra gli operai, che chiedono maggiore chiarezza e rispetto. La questione rimane aperta e richiede una risposta da parte dell’azienda.

Tra i punti sollevati, la gestione delle richieste di trasferimento, in particolare nei casi legati alla legge 104 e a gravi esigenze familiari documentate «Amazon riconosce il valore aggiunto delle relazioni industriali, ma nel sito PSR2 di viale Germania a San Salvo c’è un disallineamento rispetto alle policy degli altri stabilimenti». È quanto denuncia la Fit Cisl in un comunicato firmato dalle Rsa dello stabilimento abruzzese. Secondo il sindacato, a segnalare le criticità sarebbero stati anche lavoratori trasferiti da altri siti del network, che avrebbero riscontrato differenze nella gestione interna.🔗 Leggi su Chietitoday.it Per la prima volta in Italia Amazon ottiene la certificazione Happy Trainee: attiva anche nel centro di San SalvoAmazon ha ricevuto per la prima volta in Italia la certificazione Happy Trainee, grazie all'impegno nel centro di San Salvo. Amazon ferma il progetto dei droni Prime Air in Italia: stop anche alle consegne testate a San SalvoAmazon ha annunciato la sospensione del progetto Prime Air in Italia, incluso l’intervento di consegne con droni inizialmente testato a San Salvo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Amazon Italia, la Fit Cisl attacca il sito di San Salvo: Relazioni non proprio industriali; Amazon Italia: a San Salvo relazioni non proprio industriali; San Salvo, Fit Cisl accusa: nel sito Amazon Psr2 diritti compressi e percorsi opachi; Nuove accuse a Amazon, pm contestano mancate dichiarazioni al Fisco dal 2019: Evasione milionaria. Ai lavoratori di Amazon spetta l’intera paga delle festività: la sentenza del Tribunale di BergamoBergamo, 1 ottobre 2025 – Una vittoria storica, dicono i sindacalisti. Il Tribunale di Bergamo ha accolto un ricorso presentato dalla Fit-Cisl nel quale si chiedeva il riconoscimento ai lavoratori ... ilgiorno.it Cisl, vinta causa per 15mia contro AmazonIl Tribunale di Bergamo ha accolto un ricorso presentato dalla Fit-Cisl nel quale si chiedeva il riconoscimento ai lavoratori di 'Amazon Italia Transport' dell'intera quota di stipendio dovuta per le ... ansa.it Da Amazon Italia un nuovo “en plein”: questa sera continuo col ringraziare la dolce e amichevole Liliana di Faleria (VT), che ha scelto tutti i miei romanzi. Colgo l’occasione per farle un grande e affettuoso in bocca al lupo. Leggete sempre autori esordienti. x.com Amazon sotto inchiesta fiscale in Italia I dettagli nei commenti. Nuovi accertamenti giudiziari coinvolgono il gruppo Amazon in relazione alla sua operatività nel nostro Paese, con l’attenzione concentrata sul tema della tassazione dei redditi generati sul territ facebook