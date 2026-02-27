Assegno ordinario di invalidità integrazione al minimo anche per il sistema contributivo
La Corte costituzionale ha deciso che anche gli assegni ordinari di invalidità calcolati interamente con il sistema contributivo possono ricevere l'integrazione al trattamento minimo. La sentenza n. 94 del 3 luglio 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9 luglio. La decisione riguarda il diritto di ricevere l'integrazione, indipendentemente dal metodo di calcolo dell'assegno.
Con la sentenza n. 94 del 3 luglio 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9 luglio, la Corte costituzionale ha stabilito che anche gli assegni ordinari di invalidità liquidati interamente con il sistema contributivo possono essere integrati al trattamento minimo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Assegno ordinario di invalidità Inps, aumenti in arrivo: ecco a chi spettano e quantoArrivano novità rilevanti per i titolari di assegno ordinario di invalidità (Aoi) calcolato interamente con il sistema contributivo.
