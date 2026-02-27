Assegno ordinario di invalidità integrazione al minimo anche per il sistema contributivo

La Corte costituzionale ha deciso che anche gli assegni ordinari di invalidità calcolati interamente con il sistema contributivo possono ricevere l'integrazione al trattamento minimo. La sentenza n. 94 del 3 luglio 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9 luglio. La decisione riguarda il diritto di ricevere l'integrazione, indipendentemente dal metodo di calcolo dell'assegno.

Arrivano novità rilevanti per i titolari di assegno ordinario di invalidità (Aoi) calcolato interamente con il sistema contributivo.

