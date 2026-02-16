Fondazione Fiera Milano al via l’integrazione con il sistema culturale

La Fondazione Fiera Milano ha firmato un accordo per collegarsi meglio con il mondo culturale locale. La firma, avvenuta tra la stessa fondazione, Fiera Milano Spa e i principali enti culturali della zona, mira a promuovere l’arte e la cultura attraverso nuove collaborazioni. Questo passo deriva dal Tavolo della Cultura, iniziato lo scorso ottobre, che ora si evolve in un progetto più ampio. La collaborazione intende rafforzare il ruolo della fiera come punto di riferimento per lo sviluppo economico e culturale del territorio. In questo modo, si cerca di aumentare la competitività internazionale e di creare valore condiviso nella comunità.

Sottoscritto il Protocollo per la Promozione e la valorizzazione artistica e culturale tra Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano Spa e i principali enti culturali e istituzionali del territorio, evoluzione del Tavolo della Cultura avviato lo scorso ottobre che si inserisce nel percorso dell’Alleanza per il Made in Italy promosso da Fondazione per rafforzare il ruolo di infrastruttura strategica di sviluppo economico, sociale e culturale del Paese del sistema fieristico, un modello di integrazione sul territorio per accrescerne la competitività internazionale e generare valore condiviso. Elemento operativo del Protocollo la realizzazione di una piattaforma online dedicata alla promozione integrata dell’offerta culturale, che raccoglierà festival, mostre, rassegne, conferenze, iniziative formative e programmi tematici, favorendo la creazione di reti territoriali tra istituzioni, enti culturali, università e associazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

FONDAZIONE FIERA, BOZZETTI: LANCIAMO ALLEANZA PER MADE IN ITALY, STOP CAMPANILISMI

