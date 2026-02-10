Assalto al portavalori sulla Lecce-Brindisi | kalashnikov e bombe ma il colpo è fallito Poi la fuga tra i campi e due arresti | cosa è successo

Questa mattina, un gruppo armato ha tentato di assaltare un portavalori sulla strada tra Lecce e Brindisi. I banditi hanno usato kalashnikov e bombe, ma il colpo non è andato a buon fine. Dopo aver fallito il furto, sono scappati tra i campi circostanti. La scena si è svolta davanti agli occhi di centinaia di automobilisti e milioni di utenti online. La polizia ha subito messo in atto una caccia all’uomo, che si è conclusa con due arresti.

L'assalto in stile paramilitare sotto gli occhi di centinaia di automobilisti e centinaia di migliaia di navigatori del web. Tutto ripreso dallo smartphone di un autista di un mezzo pesante con una diretta improvvisata e trasmessa sul suo canale social. Il terrore in presenza per chi ieri mattina stava percorrendo la superstrada Brindisi-Lecce nei due sensi di marcia all'altezza della frazione di Tuturano e da remoto per chi era in modalità online: banditi incappucciati, uno ha imbracciato un fucile mitragliatore Kalashnikov Ak-47. Spari contro una pattuglia dei carabinieri con due fori all'altezza uomo sul parabrezza e per questo si indaga anche per tentato omicidio.

