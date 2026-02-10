Assalto al portavalori sulla Lecce-Brindisi | kalashnikov e bombe ma il colpo è fallito Poi la fuga tra i campi e due arresti | cosa è successo I nomi

Questa mattina, uomini armati hanno tentato di assaltare un portavalori lungo la strada tra Lecce e Brindisi. I banditi, armati di kalashnikov e bombe, hanno aperto il fuoco, ma il colpo è fallito: non sono riusciti a portare via nulla. La scena si è svolta davanti a decine di automobili e migliaia di utenti online, che hanno assistito in diretta. Poi, i malviventi sono fuggiti tra i campi, ma poco dopo sono stati arrestati dalla polizia. Due persone sono state fermate, mentre le ind

L’assalto in stile paramilitare sotto gli occhi di centinaia di automobilisti e centinaia di migliaia di navigatori del web. Tutto ripreso dallo smartphone di un autista di un mezzo pesante con una diretta improvvisata e trasmessa sul suo canale social. Il terrore in presenza per chi ieri mattina stava percorrendo la superstrada Brindisi-Lecce nei due sensi di marcia all’altezza della frazione di Tuturano e da remoto per chi era in modalità online: banditi incappucciati, uno ha imbracciato un fucile mitragliatore Kalashnikov Ak-47. Spari contro una pattuglia dei carabinieri con due fori all’altezza uomo sul parabrezza e per questo si indaga anche per tentato omicidio. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Assalto al portavalori sulla Lecce-Brindisi: kalashnikov e bombe ma il colpo è fallito. Poi la fuga tra i campi e due arresti: cosa è successo. I nomi Approfondimenti su Lecce Brindisi Assalto al portavalori sulla Lecce-Brindisi: kalashnikov e bombe ma il colpo è fallito. Poi la fuga tra i campi e due arresti: cosa è successo Questa mattina, un gruppo armato ha tentato di assaltare un portavalori sulla strada tra Lecce e Brindisi. Assalto armato al portavalori sulla Statale 613 tra Brindisi e Lecce a Tuturano, sparatoria con kalashnikov Questa mattina sulla Statale 613 tra Brindisi e Lecce, vicino a Tuturano, un gruppo armato ha tentato di rapinare due furgoni portavalori. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Lecce Brindisi Argomenti discussi: Assalto con sparatoria a portavalori nel Brindisino: due fermati; Assalto a un portavalori sulla Lecce-Brindisi, il video del conflitto a fuoco con i carabinieri; Brindisi, assalto a portavalori e sparatoria con i carabinieri: due fermi; Assalto a portavalori nel Brindisino, sparatoria con i carabinieri: due fermati. Ferito un militare. Assalto al portavalori sulla Brindisi-Lecce, caccia al commando. Due fermiAGI - È caccia ai banditi che ieri sulla superstrada Brindisi–Lecce, all’altezza dello svincolo di Tuturano, hanno assaltato un furgone portavalori. Il blitz è scattato con l’incendio di un mezzo pesa ... msn.com Assalto al portavalori sulla Lecce-Brindisi: kalashnikov e bombe ma il colpo è fallito. Poi la fuga tra i campi e due arresti: cosa è successoL’assalto in stile paramilitare sotto gli occhi di centinaia di automobilisti e centinaia di migliaia di navigatori del web. Tutto ripreso dallo smartphone di un autista di un mezzo ... quotidianodipuglia.it Assalto con esplosione al portavalori sulla Brindisi-Lecce: arrestati due componenti della banda | https://shorturl.at/4MOFA facebook Immagini impressionanti dell’assalto al portavalori sulla Lecce-Brindisi x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.