A Assago, dopo le Olimpiadi, sono stati destinati tre milioni di euro per migliorare la città. Le risorse finanziano sia interventi già avviati che progetti ancora da ultimare. Nonostante la fine degli eventi sportivi, l’amministrazione continua a investire nel patrimonio urbano, puntando a valorizzare l’ambiente e i servizi locali. La città si prepara a nuove trasformazioni che coinvolgono diverse aree pubbliche.

Tre milioni di opere per il Comune di Assago tra quelle già realizzate e quelle da completare. Le Olimpiadi si sono concluse, ma ad Assago, protagonista di questa prima edizione di Giochi "diffusi", l’entusiasmo resta. Nel Comune, sede di gara solo per le Olimpiadi e non per i Giochi Paralimpici, striscioni, bandiere e il cubo Led saranno visibili fino al termine delle Paralimpiadi. Intanto proseguono i lavori pubblici avviati destinati a concludersi nei prossimi mesi e a consolidare un’eredità che va oltre la manifestazione sportiva. "Grazie a questo evento il nome di Assago è stato conosciuto in tutto il mondo – spiega il sindaco Graziano Musella –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Assago, l’eredità delle Olimpiadi . Tre milioni per il restyling della città

America’s Cup a Napoli, 4 milioni per Castel dell’Ovo: nuovo restyling per uno dei simboli della cittàTempo di lettura: < 1 minutoNuove risorse per il recupero e la valorizzazione di Castel dell’Ovo, uno dei luoghi simbolo di Napoli.

Leggi anche: Piscina Argelati. Tre incontri con la città per il piano di restyling

Temi più discussi: Assago, l’eredità delle Olimpiadi . Tre milioni per il restyling della città; L’eredità olimpica a Milano? Per ora solo emozioni…; Olimpiadi, visita alla Sala Operativa di Protezione civile all'Idroscalo; Eventi segnalati dai Comuni.

Olimpiadi, dallo studentato al palaghiaccio: Milano affronta l’eredità delle struttureAl Villaggio i 1.700 posti letto per universitari, Santa Giulia nuova mecca della musica fra dubbi e speranze. Il Live Dome in Fiera destinato a eventi e congressi, mentre l’arena dell’hockey sarà smo ... msn.com

Cosa resterà di Milano Cortina? L’eredità delle Olimpiadi tra cemento e scommesse sul futuroC’è una parolina magica che tutti pronunciano quando si parla degli impianti che ospiteranno i Giochi invernali: legacy, eredità. In questi ultimi mesi di volata verso la cerimonia di apertura del 6 ... milano.repubblica.it

Scontro tra titani Ieri sera in onda C'è posta pert e e L'eredità dei campioni, chi ha vinto la gara di ascolti. Cosa hanno scelto gli italiani - facebook.com facebook

Queste le parole del pattinatore Marco Fabbri sull’eredità a Milano dei Giochi Olimpici Invernali #Milano #MilanoCorina2026 x.com