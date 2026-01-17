America’s Cup a Napoli 4 milioni per Castel dell’Ovo | nuovo restyling per uno dei simboli della città

L’America’s Cup a Napoli ha portato un investimento di 4 milioni di euro per il restyling di Castel dell’Ovo. Questa iniziativa mira a valorizzare uno dei principali simboli della città, favorendo il recupero e la riqualificazione del sito. Grazie a queste risorse, il castello potrà essere valorizzato come attrazione culturale e turistica, contribuendo alla crescita del patrimonio storico e alla promozione del territorio napoletano.

Nuove risorse per il recupero e la valorizzazione di Castel dell'Ovo, uno dei luoghi simbolo di Napoli. La Giunta comunale ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione per il completamento degli interventi in vista dell' America's Cup, stanziando 4 milioni di euro destinati a rendere il complesso pienamente fruibile e moderno. I fondi, recuperati da residui di mutui della Cassa Depositi e Prestiti, serviranno in particolare al completamento degli impianti del Castello, all'illuminazione monumentale della Rampa Normanna e a interventi di monitoraggio e mitigazione ambientale.

