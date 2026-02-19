Piscina Argelati Tre incontri con la città per il piano di restyling

La piscina Argelati, chiusa dal 2022, diventa protagonista di tre incontri pubblici promossi dall’amministrazione comunale. La causa è il bisogno di rinnovare il centro, che da tempo necessita di interventi strutturali e di nuove idee per riqualificare gli spazi. Durante gli incontri, i cittadini potranno esprimere le proprie opinioni e proporre soluzioni concrete per il futuro della piscina, situata vicino ai Navigli. L’obiettivo è coinvolgere la comunità nel processo di trasformazione, affinché il progetto rispecchi le esigenze del quartiere.

La piscina comunale Argelati, chiusa dal 2022, va verso la riqualificazione. E si comincia con un percorso partecipativo aperto ai cittadini: “Immaginiamo insieme il futuro della piscina Argelati”, che permetterà a tutti di contribuire alla progettazione degli spazi e delle attività dello storico centro balneare a ridosso dei Navigli. Gli incontri saranno tre: il primo, il 24 febbraio all’Emit Feltrinelli di piazzale Cantore 10, è intitolato “Piscina Argelati: verso il centro balneare (e oltre)”. Al centro, l’ipotesi di realizzare un impianto aperto tutto l’anno, anche in forza della possibile installazione di una copertura mobile delle vasche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Piscina Argelati. Tre incontri con la città per il piano di restyling Piscina Argelati, quattro incontri coi cittadini per decidere come sarà. Pronti fino a 28 milioniA Milano, il Comune ha annunciato che a fine febbraio prenderà il via il percorso di partecipazione per decidere come sarà la nuova piscina Argelati, che verrà riqualificata con un investimento fino a 28 milioni di euro. Leggi anche: Occupata un'altra volta dagli antagonisti la piscina Argelati Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Milano decide il futuro della piscina Argelati grazie a un investimento da 28 milioni e alle idee dei cittadini; Piscina Argelati, riqualificazione: 28 milioni; Percorso partecipativo per la riqualificazione della piscina Argelati a Milano; A Milano un percorso partecipativo per rinascita della piscina Argelati. Milano decide il futuro della piscina Argelati grazie a un investimento da 28 milioni alle idee dei cittadiniA Palazzo Marino è stato presentato il ciclo di incontri pubblici in programma: come funziona ... milanotoday.it A Milano un percorso partecipativo per rinascita della piscina Argelati(ANSA) - MILANO, 18 FEB - A Milano i cittadini potranno partecipare alla progettazione della nuova piscina Argelati che il Comune punta a rilanciare dopo l'abbandono. L'impianto che si trova nella zon ... msn.com A Milano un percorso partecipativo per rinascita della piscina Argelati. I cittadini potranno partecipare alla progettazione con idee e suggerimenti #ANSA x.com Dopo due anni riapre la piscina Suzzani a Milano. Per la festa anche una corsia con i gonfiabili. Servizio di Davide Gangale https://www.rainews.it/tgr/lombardia/video/2026/01/milano-la-festa-per-la-riapertura-della-piscina-suzzani-impianti-milanosport-8e35f0 facebook