Firenze, 27 febbraio 2026 – Tra le iniziative del centenario della Fiorentina c’è anche il racconto delle origini dalle quali è sorto il club gigliato. Si tratta di “Aspettando la Fiorentina.“, documentario che sarà presentato e proiettato sabato 28 febbraio, alle 10.30, nella sede del Quartiere 2 a Villa Arrivabene. Il documentario (che fa parte del canale di Youtube “Nuvole di calcio“) è stato realizzato da Massimo Cervelli, Filippo Luti e Marco Vichi. Andando al di là della suggestiva discendenza dal calcio “in livrea“ o “storico“ che dir si voglia, il video rappresenta un bel tuffo nel passato tra storia, costume e sport tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento a Firenze e non solo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Aspettando la Fiorentina”, il documentario sarà presentato sabato 28 a Villa Arrivabene

Giovani e clima: presentato il documentario Generation Trust su Youth4ClimateIn un contesto globale in cui meno dell’1% dei finanziamenti climatici raggiunge iniziative guidate da giovani, Youth4Climate si afferma come uno dei...

"Aspettando la Befana": a Villa Caldari un pomeriggio dedicato ai più piccoliLunedì 5 gennaio, dalle ore 16 in poi, in piazza Garibaldi, a Villa Caldari, di Ortona, c'è “Aspettando la Befana”.

Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news.

Temi più discussi: VERSO IL CENTENARIO anche una giornata di studi. Fiorentina, che storia. Un video sulle origini; Il debutto della squadra di Firenze, il 3 ottobre 1926. Il Pisa come battesimo. La ’prima’? Fu un derby; Ferrara: Fiorentina, per il calcio vero si deve aspettare. Applausi per Ranieri; Sanremo 2026, Fedez e Masini: Retroscena Viola dietro le quinte del Festival.

Aspettando la Fiorentina, il documentario sarà presentato sabato 28 a Villa ArrivabeneFirenze, 27 febbraio 2026 – Tra le iniziative del centenario della Fiorentina c’è anche il racconto delle origini dalle quali è sorto il club gigliato. Si tratta di Aspettando la Fiorentina..., docu ... lanazione.it

VERSO IL CENTENARIO anche una giornata di studi. Fiorentina, che storia. Un video sulle originiMentre la Fiorentina cerca di evitare il tracollo proprio nell’anno del centenario, proseguono (come è giusto che sia) le ... sport.quotidiano.net

Cento anni di Fiorentina Sabato 28/02 h 10:30, Villa Arrivabene ospita il documentario sulle radici del calcio a Firenze. Dalla Belle Époque al 1926, un viaggio tra storia, cinema e sport prima della nascita della @acffiorentina. Ingresso libero. #Fiorentina #Fire x.com

A via Salaria, davanti all’ingresso di Villa Ada, c’è un villino ricoperto di verde. Pochi sanno che questa era la casa del regista Luchino Visconti, dove lui ha vissuto dal 1939 al 1972. Suo padre, il duca Giuseppe Visconti, era gentiluomo di corte della Regina El - facebook.com facebook