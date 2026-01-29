Giovani e clima | presentato il documentario Generation Trust su Youth4Climate

In un contesto globale in cui meno dell’1% dei finanziamenti climatici raggiunge iniziative guidate da giovani, Youth4Climate si afferma come uno dei pochi modelli strutturati capaci di trasformare la partecipazione delle nuove generazioni in azione climatica concreta, misurabile e replicabile. È il messaggio emerso dall’anteprima italiana di Generation Trust, il documentario dedicato all’iniziativa Youth4Climate, promossa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in collaborazione con il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (Undp) e con il sostegno dei fondi 8x1000 dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, presentato ieri sera alla Casa del Cinema di Villa Borghese. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

