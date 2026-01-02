Aspettando la Befana | a Villa Caldari un pomeriggio dedicato ai più piccoli

Da chietitoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 5 gennaio, a Villa Caldari, si svolge l’evento “Aspettando la Befana” in piazza Garibaldi, a Ortona. A partire dalle 16, bambini e famiglie sono invitati a partecipare a un pomeriggio dedicato ai più piccoli. L’iniziativa offre un momento di condivisione e spensieratezza in attesa dell’arrivo della tradizionale Befana. Un’occasione per vivere un pomeriggio in compagnia nel rispetto delle normative vigenti.

Lunedì 5 gennaio, dalle ore 16 in poi, in piazza Garibaldi, a Villa Caldari, di Ortona, c'è “Aspettando la Befana”. Un evento dedicato ai più piccoli, a cui sarà consegnato un dolce regalo. E per i più grandi, rinfresco e vin brulè. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - "Aspettando la Befana": a Villa Caldari un pomeriggio dedicato ai più piccoli

