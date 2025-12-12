Il professor Giuseppe Patota nominato vicepresidente della Fondazione I Lincei per la Scuola

Il professor Giuseppe Patota è stato nominato vicepresidente della Fondazione “I Lincei per la Scuola”. Questa nomina rappresenta un importante riconoscimento del suo contributo nel campo dell'istruzione e della cultura, sottolineando l'impegno della fondazione nel promuovere la formazione e la ricerca nel settore scolastico. L'evento si è svolto ad Arezzo il 12 dicembre 2025.

Arezzo, 12 dicembre 2025 – Il profess or Giuseppe Patota nominato vicepresidente della Fondazione "I Lincei per la Scuola". Prestigioso riconoscimento per il professor Giuseppe Patota, ordinario di Linguistica italiana dell'Università di Siena. Il Consiglio di Presidenza dell'Accademia Nazionale dei Lincei ha nominato il professor Patota vicepresidente del Consiglio Direttivo della Fondazione "I Lincei per la scuola" per il triennio 2026-2028. Il professor Giuseppe Patota è docente del dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne presso la sede di Arezzo. Studioso della lingua italiana, Patota è accademico della Crusca, oltre che socio di numerose accademie e comitati di settore.

