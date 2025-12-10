Asl Roma 3 | al Grassi un convegno su violenza di genere e disabilità

Il convegno organizzato dall’Asl Roma 3 al Grassi di Ostia si concentrerà sul tema della violenza di genere e disabilità, affrontando le sfide dell’accoglienza, dell’ascolto e della presa in carico delle persone coinvolte. L’evento si svolgerà sabato 13 dicembre, dalle 9 alle 17, offrendo un’importante occasione di confronto e sensibilizzazione su questi temi.

Ostia, 10 dicembre 2025 – "Violenza di genere e disabilità: accoglienza, ascolto e presa in carico". Questo il tema dell'incontro che si terrà sabato 13 dicembre, dalle 9 alle 17.30, all'interno dell'Aula Sinibaldi dell'Ospedale Grassi di Ostia. L'incontro viene organizzato dalla Referente dello Sportello Antiviolenza Codice Rosa del nosocomio ostiense, Maria Rosaria Forte e dall'Associazione Differenza Donna (impegnata nella difesa dei diritti delle donne e nella lotta contro la violenza di genere). La ASL Roma 3 e l'associazione da anni lavorano insieme al Grassi per intercettare, con la collaborazione del Pronto Soccorso ospedaliero e delle associazioni del territorio, le donne e i minori vittime di violenza, offrendo supporto nell'intraprendere un percorso di uscita dalla aggressività subita.