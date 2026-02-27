Asili nido comunali mille euro alle famiglie in difficoltà per l' abbattimento della retta

Il Comune ha annunciato un contributo di mille euro destinato alle famiglie con figli secondi o terzi iscritti agli asili nido comunali, o per bambini in affido con un primogenito già iscritto alla scuola dell’infanzia. Questa misura mira a sostenere i nuclei familiari in difficoltà economiche, offrendo un aiuto concreto per abbattere i costi delle rette degli asili. La somma sarà distribuita a chi ne farà richiesta.

Mille euro a famiglia per l’abbattimento delle rette degli asili nido comunali, per secondi e terzi figli, o per bambini in affido il cui primogenito sia iscritto alla scuola dell’infanzia. È il contributo per i servizi educativi rivolti alla fascia 0-3 anni, che erogherà il Comune di Latina. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

I costi degli asili nido a Bari: la retta media è di 158 euroA Bari la retta media mensile degli asili nido è di 158 euro, in una condizione familiare con un Isee pari a 15mila euro e di 263 per chi ha un...

Leggi anche: Bonus bebè, mille euro alle famiglie in difficoltà per ogni bimbo nato in Sicilia

Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia.

Temi più discussi: Il mese di marzo dei nidi comunali di Buccinasco: open day, incontro informativo e iscrizioni; Asili Nido Comunali Iscrizioni Anno Educativo 2026/2027; Asilo Nido - Comune di Portogruaro; Open Day servizi per l'infanzia comunali.

Asili nido comunali, mille euro alle famiglie in difficoltà per l'abbattimento della rettaMille euro a famiglia per l’abbattimento delle rette degli asili nido comunali, per secondi e terzi figli, o per bambini in affido il cui primogenito sia iscritto alla scuola dell’infanzia. È il contr ... latinatoday.it

Iscrizioni Asili Nido Comunali 2026/27: Termine ultimo il 28 Febbraio 2026Scopri come fare l'iscrizione online per gli asili nido comunali per l'anno educativo 2026/27. Segui la nostra guida passo-passo e rispetta la scadenza del 28 febbraio 2026. Non perdere tempo, inizia. milano.cityrumors.it

Asili nido aziendali e in convenzione: al via la piattaforma iscrizioni ad asili nido aziendali/convenzionati per effettuare la registrazione preliminare L’azienda ha diramato una news riguardante all'avvio della nuova piattaforma digitale "di cui avevamo anticipat - facebook.com facebook

Consiglio comunale approva regolamento asili nido privati, variazioni di bilancio e mozioni comune.catania.it/novita/comunic… x.com