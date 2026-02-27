I dati sugli ascolti tv di ieri, giovedì 26 febbraio 2026, mostrano i risultati delle principali trasmissioni della serata. La gara tra Sanremo 2026, Il Gladiatore, Del Debbio e Formigli ha attirato l’attenzione del pubblico, con variazioni nei numeri di ascolti registrate rispetto alle precedenti serate. La sfida tra i programmi si è svolta in prima serata, offrendo una panoramica delle preferenze televisive degli italiani.

La Rai centra il tris nella giornata di giovedì 26 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è PrimaFestival (Rai 1) davanti a La Ruota della Fortuna (Canale 5). Nel preserale poi L’Eredità riesce a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata, Sanremo 2026 (Rai 1) travolge Il Gladiatore (Canale 5) e Piazzapulita (La7). Ai piedi del podio Dritto e Rovescio (Rete 4), The King’s man (Italia 1),,La caduta (Rai 3), The Americas (Rai 2), Only Fun (Nove) e Nottingham Forest – Fenerbahce (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.... 🔗 Leggi su Virgilio.it

Ascolti tv ieri giovedì 26 febbraio chi ha vinto tra Sanremo 2026, Il Gladiatore, Del Debbio e Formigli

