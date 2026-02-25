Ascolti tv ieri martedì 24 febbraio chi ha vinto tra Sanremo 2026 Io sono Farah Le Iene e DiMartedì

La Rai centra il tris nella giornata di martedì 24 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nel preserale con L’Eredità su Rai 1, ma anche nell’access prime time dove vince PrimaFestival contro La Ruota della Fortuna (Canale 5). In prima serata domina il Festival di Sanremo 2026 davanti a Io sono Farah (Canale 5) e DiMartedì (La7). Ai piedi del podio Le Iene (Italia 1), The Americas (Rai 2), È sempre Cartabianca (Rete 4), Robin Hood (Tv8), Un eroe (Rai 3) e Maschi contro femmine (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata. Rai 1, Sanremo 2026: 9.600.000 spettatori (58%); Canale 5, Io sono Farah: 1.623.000 spettatori (9,7%); La7, DiMartedì: 1.156.000 spettatori (5,6%). Italia 1, Le Iene Inside: 861.000 spettatori (5%); Rai 2, The Americas – 3° episodio: 357.000 spettatori (2,1%); Rai 2, The Americas – 2° episodio: 347. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Ascolti tv ieri martedì 3 febbraio chi ha vinto tra L'invisibile, Io sono Farah, DiMartedì e Le Iene#L'invisibile-Io-sono-Farah || I dati degli ascolti tv di ieri sera mostrano una sfida serrata tra diversi programmi.

Ascolti tv ieri martedì 20 gennaio chi ha vinto tra Prima di noi, Io sono Farah, DiMartedì e Bianca BerlinguerMartedì 20 gennaio 2026 si è svolta una sfida tra i programmi televisivi in prima serata, con Io sono Farah a confrontarsi con Prima di noi, È sempre Cartabianca e DiMartedì.

Temi più discussi: Ascolti tv ieri martedì 17 febbraio chi ha vinto tra Cuori 3, Colpa dei sensi, Olimpiadi, DiMartedì e Le Iene; Ascolti tv ieri (17 febbraio): Gabriel Garko chiude in calo, Cuori 3 con un trionfo, Gerry Scotti raggiunge De Martino; Ascolti TV ieri sera, 17 febbraio 2026: chi ha vinto tra Cuori 3 e Colpa dei Sensi?; Ascolti TV 17 febbraio 2026, chi ha vinto la sfida tra Cuori 3 e Colpa dei sensi.

Ascolti tv martedì 24 febbraio: i dati della prima serata di Sanremo 2026 e il confronto con l’anno scorsoGli ascolti tv della prima serata del Festival di Sanremo 2026, andata in onda ieri sera in prima serata su Rai 1, con Carlo Conti, conduttore e direttore ... fanpage.it

Ascolti tv ieri (24 febbraio): il Festival di Sanremo cala, Carlo Conti non si ripeteLa prima serata del Festival vince col 58% di share, ma perde quasi 3 milioni di spettatori rispetto allo scorso anno: tutti i dati Auditel ... libero.it

Anche ieri ottimi ascolti per #CTCF sul Nove, con 1,3 milioni di telespettatori e quasi il 7%. Il Tavolo sfiora l’8%. Con 10 milioni di visualizzazioni e 300 mila interazioni, si conferma il programma tv più social della serata. A domenica prossima per una puntata d x.com

Ascolti tv, il finale di ‘Cuori 3’ su Rai1 vince la prima serata (Adnkronos) - Il finale della terza stagione della fiction 'Cuori', trasmesso ieri su Rai1, è stato il programma più seguito del prime time, con 3.034.000 spettatori e il 17.8% di share. Al secondo posto, 'Co - facebook.com facebook