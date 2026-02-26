Ascolti tv ieri mercoledì 25 febbraio chi ha vinto tra Sanremo 2026 Tre di troppo e Chi l' ha visto

La Rai centra il tris nella giornata di mercoledì 25 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è PrimaFestival (Rai 1) davanti a La Ruota della Fortuna (Canale 5). Nel preserale poi L’Eredità riesce a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata, Sanremo 2026 (Rai 1) travolge Tre di troppo (Canale 5) con Fabio De Luigi e Chi l’ha visto? (Rai 3). Ai piedi del podio Una giornata particolare (La7), Real Madrid – Benfica (Tv8), Kingsman (Italia 1), The Americas (Rai 2), Realpolitik (Rete 4) e Little Big Italy (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Ascolti tv ieri mercoledì 4 febbraio chi ha vinto tra L'invisibile, Una nuova vita e Chi l'ha vistoLa Rai centra il tris nella giornata di mercoledì 4 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv.

Ascolti tv ieri mercoledì 11 febbraio chi ha vinto tra One Life, Una nuova vita, Chi l'ha visto e OlimpiadiLa Rai centra il tris nella giornata di mercoledì 11 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv.

Ascolti tv ieri (25 febbraio) Sanremo delude, Carlo Conti perde quasi un altro milione di spettatoriLa seconda serata del Festival chiuse al 59% di share con 8,8 milioni di spettatori, imbarazzo Canale 5, Federica Sciarelli resiste: tutti i dati Auditel ... libero.it

Ascolti TV di mercoledì 25 febbraio 2026Ecco di seguito vediamo gli ascolti TV delle prime serate di ieri dei principali canali televisivi nazionali Rai Mediaset LA7 tv8 e Nove. mondotv24.it

Ieri la prima serata di #Sanremo2026. Gli ascolti sono più bassi dell’anno scorso, ma Carlo Conti ammette: "Pensavo fossero più bassi, è comunque un ottimo risultato". x.com

