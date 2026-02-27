Ascolti TV Giovedì 26 Febbraio 2026 Sanremo 60.3% – 9,3 mln

Giovedì 26 febbraio 2026, su Rai1, la terza serata del Festival di Sanremo ha registrato un ascolto del 60,3%, pari a circa 9,3 milioni di spettatori. La serata è iniziata alle 20:39 con l’anteprima Sanremo Start, conclusasi alle 21:40, e si è protratta fino a tardi con le esibizioni dei concorrenti e le ospitate. La trasmissione ha mantenuto un’ampia copertura sul pubblico televisivo.

Nella serata di ieri, giovedì 26 febbraio 2026, su Rai1 la terza serata del Festival di Sanremo, dopo l’anteprima Sanremo Start dalle 20:39 alle 21:40 (11.009.000 spettatori – 46.2% di share), ha interessato 9.336.000 spettatori pari al 60.3% di share dalle 21:45 alle 1:14. Nel dettaglio, la kermesse raccoglie 12.322.000 spettatori pari al 60.1% nella prima parte dalle 21:45 alle 23:33 e 5.799.000 spettatori pari al 60.9% nella seconda parte dalle 23:37 alle 1:14. Nicolò Filippucci si aggiudica la vittoria nella categoria Nuove Proposte. Su Canale5, Il gladiatore conquista spettatori con uno share del %. Su Rai2, The Americas intrattiene spettatori pari al %. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Ascolti TV Giovedì 26 Febbraio 2026. Sanremo 60.3% – 9,3 mln Ascolti TV | Giovedì 26 Febbraio 2026. Boom Sanremo (9,3 mln – 60.3%). È una delle terze serate più viste di sempreRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità... Ascolti tv giovedì 26 febbraio: Sanremo 2026, Come un gatto in tangenzialeASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 26 febbraio2026? Su Rai 1 è andato in onda il Festival di Sanremo 2026. Temi più discussi: Conti: Poche donne in gara? Scelgo canzoni. Si pensa a Sanremo Estate; Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 26 Febbraio, in prima serata; Programmi in TV stasera 26 febbraio 2026: Sanremo, Il Gladiatore, King’s Man, Piazzapulita, MasterChef e Bridgerton; Guida Tv, i programmi da non perdere oggi giovedì 26 febbraio 2026. Ascolti tv ieri (26 febbraio): Sanremo da record, la ‘rivincita’ di Carlo ContiIl Festival vola oltre il 60% di share e trionfa con 9,3 milioni di spettatori, si tratta di una delle terze serate più viste di sempre: tutti i dati Auditel ... libero.it Ascolti tv 26 febbraio, i dati auditel di Sanremo 2026 per la terza serata in aggiornamentoGli ascolti tv di giovedì 26 febbraio, tutti i dati Auditel. Su Rai1 la terza serata del Festival di Sanremo 2026 con Carlo Conti, Laura Pausini e Irina Shayk come co-conduttrice. Questa edizione ha ... fanpage.it Ascolti TV, chi ha vinto la sfida di giovedì 19 febbraio 2026: i dati Auditel - facebook.com facebook