Ascolti TV | Giovedì 26 Febbraio 2026 Boom Sanremo 9,3 mln – 60.3% È una delle terze serate più viste di sempre

Giovedì 26 febbraio 2026, la terza serata del Festival di Sanremo su Rai1 ha registrato 9,3 milioni di spettatori con uno share del 60,3%, diventando una delle più viste di sempre. In precedenza, dalle 20:39 alle 21:40, si è svolta l’anteprima Sanremo Start, che ha attirato circa 11 milioni di persone. La serata ha visto anche altri eventi televisivi, ma il festival ha dominato gli ascolti.

Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità gravissime che ledono la reputazione. Questo è monetizzare e lucrare attraverso l’insulto. È un metodo che normalizza l’odio e la violenza verbale” Antonio Ricci torna a scagliarsi contro Affari Tuoi: “Induce al gioco d’azzardo, una delle cose più schifose. Perché la politica non interviene?” Nella serata di ieri, giovedì 26 febbraio 2026, su Rai1 la terza serata del Festival di Sanremo, dopo l’anteprima Sanremo Start dalle 20:39 alle 21:40 (11.009.000 – 46.2%), interessa 9.336.000 spettatori pari al 60.3% di share dalle 21:45 alle 1:14. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 26 Febbraio 2026. Boom Sanremo (9,3 mln – 60.3%). È una delle terze serate più viste di sempre Ascolti tv giovedì 26 febbraio: Sanremo 2026, Come un gatto in tangenzialeASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 26 febbraio2026? Su Rai 1 è andato in onda il Festival di Sanremo 2026. Ascolti Sanremo Story, tutti i dati auditel delle terze serateRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità... Temi più discussi: Conti: Poche donne in gara? Scelgo canzoni. Si pensa a Sanremo Estate; Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 26 Febbraio, in prima serata; Programmi in TV stasera 26 febbraio 2026: Sanremo, Il Gladiatore, King’s Man, Piazzapulita, MasterChef e Bridgerton; Guida Tv, i programmi da non perdere oggi giovedì 26 febbraio 2026. Ascolti tv 26 febbraio, i dati auditel di Sanremo 2026 per la terza serata in aggiornamentoGli ascolti tv di giovedì 26 febbraio, tutti i dati Auditel. Su Rai1 la terza serata del Festival di Sanremo 2026 con Carlo Conti, Laura Pausini e Irina Shayk come co-conduttrice. Questa edizione ha ... fanpage.it Sanremo 2026, ascolti tv terza puntata di giovedì: niente da fare, numeri sempre più bassi, è allarme!Ieri sera è andata in onda la terza serata del Festival di Sanremo 2026: com'è andata in termini di ascolti tv? Ecco i dati auditel completi. donnapop.it Sanremo, boom Eros Ramazzotti-Alicia Keys dopo i problemi tecnici. E al Festival torna anche Belén Rodriguez (in playback). Share al 59% - facebook.com facebook Sanremo 2026: Dargen D'Amico indossa gli occhiali Boom di Italia Independent sul Green Carpet x.com