Ascolti Sanremo Story tutti i dati auditel delle terze serate

La terza serata del Festival di Sanremo 2026 ha registrato i dati auditel, consolidando le tendenze delle passate edizioni. La manifestazione, condotta da Carlo Conti e Laura Pausini, ha attirato un pubblico numeroso e variegato, mantenendo vivo l’interesse intorno alle esibizioni e alle discussioni che si sono svolte sul palco. La serata rappresenta un punto di svolta nel percorso della manifestazione.

Evitato il crollo alla seconda, il Festival di Sanremo 2026 di Carlo Conti e Laura Pausini arriva al giro di boa: la serata del giovedì. Riuscirà la kermesse a tenere i numeri delle prime due sere, comunque in netto calo rispetto al 2025? In attesa del verdetto dell'Auditel di questa sera, ricordiamo gli ascolti di tutte le terze serate.