Ascolti tanta musica? Ecco i fattori a cui devi fare attenzione per evitare problemi di udito

Sempre più persone ascoltano musica quotidianamente, spesso utilizzando auricolari o cuffie per molte ore. Tuttavia, questa abitudine può comportare rischi per l’udito se non si presta attenzione ai livelli di volume e alle pause. È importante conoscere i segnali di avvertimento e adottare alcune semplici precauzioni per proteggere l’udito nel tempo.

Milioni di persone nel mondo ascoltano musica ogni giorno, spesso con auricolari o cuffie, e sempre più a lungo. La scienza dell’udito ha approfondito negli ultimi anni non solo se e quanto i suoni forti possono danneggiare l’orecchio, ma anche come questo accade a livello fisiologico e funzionale, spesso prima che la perdita sia evidente nei test standard. Ecco tre aspetti importanti e forse meno conosciuti per comprendere come funziona l’udito e come può modificarsi nel tempo. L’hidding hearing loss (perdita uditiva nascosta). Se ascolti molta musica, magari in cuffia durante il lavoro, in palestra, in metropolitana, potresti pensare che finché non abbassi il volume o non senti un fischio persistente, il tuo udito sia perfettamente al sicuro. 🔗 Leggi su Open.online

