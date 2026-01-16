Controlli a raffica nei locali in Italia | è l’effetto Crans-Montana Due i fattori per evitare problemi – Il video
A seguito degli eventi di Crans-Montana, le autorità italiane intensificano i controlli nei locali pubblici. Per prevenire rischi, si valuta l’introduzione di norme più restrittive, come il divieto di scintillii sulle bottiglie. Due fattori chiave sono alla base di questa discussione: la sicurezza dei clienti e la prevenzione di incidenti. Il video allegato illustra i principali aspetti di questa misura e le ragioni di un possibile intervento legislativo.
«Dopo quello che è accaduto a Crans-Montana, dovremmo ragionare sulla possibilità di vietare nei locali al chiuso l’uso di scintillii sulle bottiglie, che è un elemento che può essere pericoloso». Alla conferenza stampa di inizio anno, Giorgia Meloni ha indicato candele scintillanti e altre trovate pirotecniche come possibili fattori di rischio da bandire nei locali aperti al pubblico. Un messaggio che arriva dopo la tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, ma che rischia di semplificare una questione molto più ampia: la sicurezza non dipende solo da cosa si vieta, ma soprattutto da chi controlla, come e con quale frequenza. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Effetto Crans Montana, a Livigno il sindaco vieta giochi pirotecnici nei locali pubblici
Leggi anche: Crans-Montana, il sindaco Sala: “Anche a Milano locali nei seminterrati, servono controlli”
Raffica di controlli sulle piste da sci e nei locali; Incidenti a raffica e controlli della polizia locale a Verona: 4 feriti e tante sanzioni; Bardonecchia e Sestriere, raffica di controlli tra piste e locali: fioccano multe e segnalazioni; Ancona, controlli a raffica: arrestato tunisino, era alla stazione ma non poteva tornare in Italia. Altri due espulsi.
Controlli a raffica nei locali in Italia: è l’effetto Crans-Montana. Due i fattori per evitare problemi – Il video - La strage di Capodanno nel locale Le Constellation ha evidenziato un tema fondamentale: la sicurezza non dipende solo da cosa si vieta, ma soprattutto da chi controlla, come e con quale frequenza. open.online
Prevenzione e controlli: col modello italiano non ci sarebbe stata la strage di Crans Montana. “La nostra legge è migliorata perché abbiamo imparato dal passato” - Giampietro Boscaino spiega il doppio ruolo dei Vigili del Fuoco e il sistema di controlli dopo Crans- ilfattoquotidiano.it
Controlli in discoteca. Una cabina di regia per monitorare i locali - Più ispezioni di forze dell’ordine e vigili del fuoco nei luoghi più affollati. msn.com
Ancona, controlli a raffica: arrestato tunisino, era alla stazione ma non poteva tornare in Italia. Altri due espulsi Leggi qui - facebook.com facebook
Ancona, controlli a raffica: arrestato tunisino, era alla stazione ma non poteva tornare in Italia. Altri due espulsi x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.