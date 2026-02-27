Ascoli | Tosap rateizzata edicole esentate e 9 milioni di avanzo

Al consiglio comunale di Ascoli si è discusso delle modalità di pagamento della tassa sul suolo pubblico, con alcune novità riguardanti la rateizzazione e le esenzioni per alcune attività. La questione riguarda anche la gestione di un avanzo di bilancio di diversi milioni di euro, sollevando confronti tra le parti coinvolte. La discussione si è concentrata su come migliorare l’applicazione delle tariffe e le agevolazioni.

La tassa sul suolo pubblico torna a gravare su commercianti e cittadini Tra i banchi del consiglio comunale di Ascoli, la discussione sulla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ha acceso un dibattito che va oltre la semplice questione economica. La modifica al regolamento della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap), approvata ieri, introduce una novità significativa: la possibilità di rateizzare il pagamento occupa il suolo pubblico temporaneo per importi superiori a 500 euro e permanente per importi superiori a 1.000 euro. Una misura che, secondo il sindaco Marco Fioravanti, risponde alle esigenze di operatori economici, associazioni e cittadini, offrendo maggiore flessibilità nei pagamenti.