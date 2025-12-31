Bucciarelli | I conti sono in ordine Avanzo di 4 milioni e tasse invariate
Il vicesindaco di Montevarchi, Cristina Bucciarelli, ha illustrato il bilancio triennale della città, che si mantiene in continuità con l’operato precedente. La manovra, da 58 milioni di euro, prevede un avanzo di 4 milioni di euro e tasse invariate. La gestione finanziaria si conferma solida, garantendo stabilità e continuità nelle politiche comunali per il periodo 2026-2028.
di Francesco Tozzi MONTEVARCHI "Un bilancio in continuità con il buongoverno della città". Lo ha definito così il vicesindaco di Montevarchi Cristina Bucciarelli, presentando ai media locali le novità principali di una manovra da 58 milioni di euro, in previsione del triennio 2026-2028. Durante la conferenza stampa che si è tenuta in palazzo del Podestà, l’assessore al bilancio ha specificato che anche per il prossimo anno le tariffe dei servizi essenziali rimarranno invariate. "La nostra azione - ha affermato - è stata sempre finalizzata agli investimenti e al mantenimento dei servizi. Parliamo di un bilancio solido e virtuoso che si lascia alle spalle un avanzo di amministrazione di oltre 4 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Bucciarelli: "I conti sono in ordine". Avanzo di 4 milioni e tasse invariate - Lavori pubblici e investimenti nelle scuole: stanziati 3 milioni per efficientare la scuola Petrarca nel 2026 "I montevarchini lavorano e lo fanno bene" ha sottolineato l’assessore. lanazione.it
