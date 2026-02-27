Arsenal-Chelsea domenica 01 marzo 2026 ore 17 | 30 | formazioni quote pronostici

Domenica 1 marzo 2026 alle 17:30 si sfideranno Arsenal e Chelsea in una partita di Premier League. L'Arsenal, attualmente in testa alla classifica, si prepara ad affrontare i Blues, che cercano punti per migliorare la loro posizione. Nel frattempo, il Manchester City ha in programma una trasferta a Leeds. La sfida tra le due squadre londinesi è tra le più attese della settimana.

Il Manchester City avrà nel frattempo giocato a Leeds, e questo interessa l’Arsenal che guida la classifica di Premier League proprio sui Citizens, che sono ormai in scia, mentre il Liverpool avrà giocato contro il West Ham, e questo invece interessa il Chelsea, che è impegnato con i Reds nella lotta per il 5° posto.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

