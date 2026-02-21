Tottenham-Arsenal domenica 22 febbraio 2026 ore 17 | 30 | formazioni quote pronostici

L’Arsenal ha subito una doppia delusione questa settimana, dopo aver perso punti contro il Brentford e pareggiato con il Wolverhampton, che si trova in fondo alla classifica. La squadra londinese, che aveva dominato in avvio, si è fatta rimontare e ha lasciato punti importanti in una partita decisiva. La situazione si fa complicata per i Gunners, che ora guardano con preoccupazione alla prossima sfida contro il Tottenham, in programma domenica alle 17:30.

Incredibile, o forse no, quello che sta capitando all'Arsenal. Prima si è fatto rimontare dal Brentford e poi non ha saputo difendere un doppio vantaggio facendosi imporre il 2-2 dal fanalino di coda, già ampiamente retrocesso, Wolverhampton nell'anticipo giocato mercoledì sera che rischia di costar carissimo ai Gunners.