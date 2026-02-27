Arriva Svuota il C’entro una giornata di svuotatutto nei negozi del centro storico

Sabato 28 febbraio nel centro storico di Faenza si svolge la prima edizione di “Svuota il C’entro”. L’evento, promosso dal Consorzio Faenza C’entro, coinvolge le attività commerciali aderenti all’iniziativa. Durante la giornata, i negozi del centro storico offriranno promozioni e sconti, invitando i clienti a visitare i negozi e approfittare delle offerte. L’obiettivo è incentivare l’afflusso nel quartiere commerciale.

Sabato 28 febbraio il centro storico di Faenza ospita la prima edizione di "Svuota il C'entro", iniziativa commerciale promossa dal Consorzio Faenza C'entro e rivolta alle attività consorziate che hanno scelto di aderire all'iniziativa. Per tutta la giornata, i negozi partecipanti proporranno uno svuotatutto all'interno dei propri punti vendita, con offerte e occasioni speciali su diverse categorie merceologiche. Le attività aderenti all'iniziativa saranno riconoscibili grazie alla presenza di palloncini all'esterno dei negozi, utilizzati come elemento visivo per identificare i punti vendita coinvolti. All'interno dei negozi partecipanti sarà inoltre possibile trovare la mappa cartacea con l'elenco delle attività aderenti oppure inquadrare il qr code per accedere alla mappa digitale dell'evento.