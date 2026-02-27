domani giornata di svuotatutto nei negozi del centro

Domani, sabato 28 febbraio 2026, il centro storico di Faenza si prepara a una giornata di vendita straordinaria. Le attività del consorzio Faenza C’entro apriranno le proprie porte con promozioni e sconti dedicati ai clienti. L’evento, chiamato 'Svuota il C’entro', coinvolge esclusivamente negozi affiliati e punta a incentivare gli acquisti nel cuore della città.

Domani, sabato 28 febbraio 2026 il centro storico di Faenza ospita la prima edizione di ’Svuota il C’entro’, iniziativa commerciale promossa dal Consorzio Faenza C’entro e rivolta esclusivamente alle attività consorziate che hanno scelto di aderire all’iniziativa. "Una prima edizione che fungerà da test per capire se l’evento è di interesse per i commercianti e per la comunità" afferma la presidente del Consorzio Claudia Minardi. Per tutta la giornata, i negozi partecipanti proporranno uno svuotatutto all’interno dei propri punti vendita, con offerte e occasioni speciali su diverse categorie merceologiche. Le attività aderenti all’iniziativa saranno riconoscibili grazie alla presenza di palloncini all’esterno dei negozi, utilizzati come elemento visivo per identificare i punti vendita coinvolti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

