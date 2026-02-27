Arriva all’Ariston a sorpresa Sanremo 2026 le voci insistenti sul super ospite al Festival | È lei

Durante la conferenza stampa di Carlo Conti prima della quarta serata di Sanremo 2026, si è verificato un colpo di scena con la fuga improvvisa del conduttore. Nel frattempo, circolano voci insistenti su un super ospite che si sarebbe presentato all’Ariston senza preavviso, e si ipotizza che possa trattarsi di una donna. La notizia ha suscitato molte discussioni tra i presenti e sui social.

Cosa si nasconde dietro la “fuga” dalla conferenza stampa di Carlo Conti? È la domanda che rimbalza nelle ultime ore, dopo il colpo di scena avvenuto durante l’incontro con i giornalisti alla vigilia della quarta serata del Festival di Sanremo 2026. Dopo pochi minuti dall’inizio della conferenza, Conti si è alzato improvvisamente, lasciando la sala con una frase che ha acceso immediatamente la curiosità: “Stasera ci saranno tanti duetti, probabili e improbabili, sarà una grande festa, di gioia e leggerezza. Devo andare, ci sono delle sorprese”. Parole brevi, ma sufficienti per scatenare ipotesi e retroscena. Leggi anche: Sanremo 2026, Nicolò Filippucci e la reazione di Maria De Filippi dopo la vittoria per le Nuove proposte “Arriva all’Ariston a sorpresa”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Tiziano Ferro primo super ospite di Sanremo 2026: ecco cosa farà sul palco dell’AristonTiziano Ferro è il super ospite che apre la settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo.

“Super cantante all’Ariston”. Sanremo 2026, Carlo Conti ha scelto un’ospite internazionalePer anni il Festival di Sanremo è stato molto più di una competizione tra cantanti italiani.

