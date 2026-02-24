Tiziano Ferro primo super ospite di Sanremo 2026 | ecco cosa farà sul palco dell’Ariston

Tiziano Ferro ha annunciato il suo debutto come super ospite a Sanremo 2026, portando sul palco dell’Ariston un progetto speciale. La sua presenza deriva dalla volontà di celebrare i vent’anni di carriera con una performance inedita. Ferro si esibirà con un brano scritto appositamente per questa occasione, attirando l’attenzione di fan e addetti ai lavori. La sua apparizione apre ufficialmente la nuova edizione del Festival, creando grande attesa tra il pubblico.

Tiziano Ferro è il super ospite che apre la settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo. È la sua sesta partecipazione in un’edizione della kermesse canora, nonostante non vi abbia mai partecipato in gara. L’ultima fu nel 2020, dove era ospite tutte le sere come parte del cast fisso di quell’edizione. Con lui, oltre al conduttore e direttore artistico Amadeus, c’era Fiorello, con il quale scoppiò una polemica dopo che il cantante aveva lanciato l’hashtag #FiorelloStatteZitto. Il tutto si risolse con un bacio a stampo che i due si dettero sul palco dell’Ariston nella serata del venerdì. In realtà ci sarebbe una partecipazione ben più recente di Tiziano Ferro al Festival: quella dello scorso anno, quando firmò come autore il brano di Massimo Ranieri, “Tra le mani un cuore”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

