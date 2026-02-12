Super cantante all’Ariston Sanremo 2026 Carlo Conti ha scelto un’ospite internazionale

Questa sera a Sanremo 2026, Carlo Conti ha annunciato un ospite internazionale che farà discutere. Dopo anni, il Festival non è più solo una gara tra artisti italiani, ma diventa anche un palcoscenico globale. La scelta di portare una star internazionale al Teatro Ariston dà un tocco di novità e attira l’attenzione di tutti gli appassionati. La serata promette emozioni e sorprese.

Per anni il Festival di Sanremo è stato molto più di una competizione tra cantanti italiani. Il palco del Teatro Ariston si trasformava in una passerella internazionale capace di ospitare alcune delle più grandi star della musica mondiale. Whitney Houston, Céline Dion, Elton John, Madonna, Ricky Martin, Dua Lipa, Britney Spears, Beyoncé con le Destiny’s Child, Shakira, Jennifer Lopez, Christina Aguilera e Katy Perry sono solo alcuni dei nomi che hanno acceso le serate liguri, contribuendo a rendere il Festival un evento globale oltre che nazionale. Nelle ultime edizioni, però, il vento è cambiato.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Nel percorso verso Sanremo 2026, Carlo Conti conferma il suo ruolo chiave nella conduzione e nella selezione dei protagonisti.

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia cantanti in gara

