Aria più pulita in Friuli Venezia Giulia nel 2025 nessun superamento per le polveri sottili

Nel 2025, la qualità dell’aria in Friuli Venezia Giulia si conferma in miglioramento, con nessun superamento dei limiti per le polveri sottili. Le analisi di Arpa FVG evidenziano come la maggior parte degli inquinanti monitorati rispetti i parametri normativi, indicando una tendenza positiva nella tutela ambientale regionale. Questi risultati rappresentano un passo importante per la salute pubblica e la sostenibilità del territorio.

Il 2025 si chiude come un anno positivo per la qualità dell'aria in Friuli Venezia Giulia. È quanto emerge dalle prime valutazioni elaborate da Arpa FVG, che indicano il rispetto dei limiti normativi per la maggior parte degli inquinanti monitorati sul territorio regionale.Secondo i dati, le.

