Trovato un cadavere nel Pordenonese | è di Giovanni Bravin l'uomo scomparso a Polcenigo ieri mattina
È stato ritrovato morto nel Pordenonese l’uomo scomparso mercoledì a Polcenigo. I familiari lo cercavano da giorni, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Un passante ha trovato il suo corpo in un’area isolata, segnando la fine di una lunga attesa e di un dramma che si è concluso nel modo peggiore.
Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Giuseppe Bravin, il 61enne scomparso mercoledì 28 gennaio a Polcenigo. L'uomo era uscito di casa ma non aveva fatto rientro. Il corpo è stato rinvenuto nella zona del comune di Caneva.🔗 Leggi su Fanpage.it
Trovato il cadavere di un uomo sulle rive di un fiume, era scomparso ieri pomeriggio
È stato ritrovato senza vita il 70enne scomparso ieri pomeriggio a Rieti.
Polcenigo, trovato senza vita l'uomo disperso da mercoledì
La polizia ha trovato il corpo di Giuseppe Bravin, l’uomo di 61 anni disperso da mercoledì scorso a Polcenigo.
