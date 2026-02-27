Arezzo grave incidente sulla provinciale 327 bus si ribalta | diversi feriti

Un grave incidente si è verificato all’alba di venerdì 27 febbraio sulla provinciale 327 nel territorio di Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo. Un autobus si è ribaltato coinvolgendo anche un camion e alcune auto, causando diversi feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno soccorso i feriti e messo in sicurezza l’area. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per permette le operazioni di soccorso.

Un violento incidente stradale si è verificato all’alba di venerdì 27 febbraio lungo la strada provinciale 327, nel territorio di Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo. Nel sinistro sono rimasti coinvolti tre mezzi: un autoarticolato, un’autovettura e un autobus di linea con a bordo otto passeggeri. A seguito dell’impatto il bus è uscito di carreggiata, ribaltandosi su un fianco. Il bilancio è di diversi feriti. L’allarme è scattato intorno alle 5.30 del mattino. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, oltre al personale sanitario del 118. Per raggiungere le persone rimaste all’interno dell’autobus, i vigili del fuoco hanno dovuto aprire un varco nella struttura del mezzo e procedere all’estrazione dei feriti in condizioni di sicurezza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Incidente all'alba a Foiano della Chiana: bus di linea si ribalta sulla SP 327, cinque feriti

