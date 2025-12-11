Christmas Connections 2025

Christmas Connections 2025 è un evento dedicato a offrire un'esperienza culturale e ludica per tutte le età. Si svolge a Casa della Rampa, un affascinante palazzo storico nel cuore di Padova, e promette giornate ricche di scoperte, tradizioni e momenti di condivisione durante il periodo natalizio.

Una giornata di esperienze e cultura da vivere per curiosi di ogni età a Casa della Rampa, un palazzo storico nel centro di Padova. Domenica 14 dicembre 2025 dalle 10 alle 21 Casa della Rampa apre le porte alla città e accoglie adulti, famiglie e bambini con laboratori ed attività guidate tra. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

